Шандалович сердечно поздравил верующих с Рождеством Христовым

Светлый праздник напоминает нам о вечных жизненных ценностях, отметил спикер карельского парламента.

На своей странице в социальной сети председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил православных христиан с одним из самых главных праздников — Рождеством Христовым.



«Этот великий светлый праздник наполняет самыми светлыми чувствами и напоминает о вечных жизненных ценностях — любви и уважении к ближнему, милосердии и вере», — написал спикер карельского парламента.



Шандалович пожелал верующим мира, добра и благополучия.