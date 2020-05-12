Шандалович: Ситуацию на "Карелия ДСП" внепланово рассмотрят на парламентском комитете

Председатель Заксобрания РК Элиссан Шандалович поручил внести изменения в плановую повестку комитета по экономической политике и рассмотреть 15 мая вопрос о ситуации в АО "Карелия ДСП", сообщили в парламенте Карелии.

Накануне в карельский парламент поступило открытое обращение, в котором трудовой коллектив выражает крайнюю обеспокоенность за дальнейшую судьбу предприятия и его работников. Как указано в обращении, "на данный момент по причине отсутствия сырья хозяева закрыли завод до 1 июня, но мы предполагаем, что простой продлится и дальше, до полного закрытия и ликвидации".

Также по просьбе спикера парламента 14 мая предприятие "Карелия ДСП" посетит депутат Законодательного Собрания от Пиндушского городского поселения Алексей Исаев, где планирует провести рабочую встречу с руководством и работниками завода, а также с администрацией Медвежьегорского района. Об итогах поездки Алексей Исаев сообщит на комитете, который состоится в дистанционном режиме 15 мая в 9.30.

Напомним, ранее, в декабре 2019 года, в связи с поступившей от жителей Медвежьегорского района информацией о перебоях в работе одного из крупнейших промышленных предприятий района Законодательное Собрание направляло запросы о текущем положении дел в органы исполнительной власти республики. В ответ была предоставлена информация о том, что АО "ДСП" работает в штатном режиме, увольнения работников и простоя предприятия не планируется.