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Шандалович: В Карелии выборы проходят прозрачно, открыто и легитимно

Новости. Общество
18:31, 10 Сентября 2022
фото: Элиссан Шандалович

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Председатель Заксобрания Карелии посетил центр общественного наблюдения за выборами.

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович сегодня, во второй день голосования, посетил Центр общественного наблюдения за выборами, оценив организацию работы.

«Сюда поступают данные сотен видеокамер, которые установлены на избирательных участках. На больших мониторах эксперты в режиме реального времени наблюдают за голосованием на участках, где возможно организовать онлайн-трансляции. В том числе это и мой избирательный участок в Медвежьегорске, где я накануне проголосовал», — написал Элиссан Шандалович.

Спикер Заксобрания отметил, что вместе с карельскими экспертами на выборах в республике работает заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием, член Общественной палаты России Владимир Павлович Журавлев. Он прибыл в Карелию для оценки организации избирательного процесса и уже успел посетить ряд избирательных участков.

«Приятно было услышать из его уст высокую оценку. В том числе он отметил понятную навигацию на участках, создание условий для маломобильных граждан, четкую работу членов участковых избиркомов. Карелия вновь доказывает, что наша республика — регион с высокой политической культурой, где выборы проходят прозрачно, открыто и легитимно», — подчеркнул Элиссан Шандалович.

 

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