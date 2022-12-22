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«Шьем для наших»: спикер Заксобрания Карелии поблагодарил коллектив колледжа за теплые вещи для участников СВО

Новости. Общество
10:45, 23 Декабря 2022
фото: Элиссан Шандалович/ВК

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Элиссан Шандалович выразил благодарность петрозаводскому колледжу технологии и предпринимательства за участие в акции Единой России.

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поблагодарил директора петрозаводского колледжа технологии и предпринимательства Галину Германову, педагогов и студентов за активное участие в федеральной акции «Шьем для наших». Акция проходит при поддержке партии Единая Россия. Учащиеся вместе с опытными мастерами-производственниками сшили теплые толстовки для участников специальной военной операции.

«Это уже вторая партия теплых вещей, которая отправится нашим бойцам. Ткань очень хорошая - плотный черный футер. Вещи получились добротными и будут надежно сохранять тепло. А еще учтены пожелания солдат: добавлен потайной карман, куда мастерицы вложили письма поддержки. Думаю, неплохо было бы добавить к изделию нашу карельскую символику», - отметил Элиссан Шандалович на своей странице в социальной сети.

По его словам, желание общества поддержать солдат не ослабевает.

«Здесь удачно совпадает как личное искреннее желание помочь, так и отработка профессиональных навыков, - поделился Шандалович. - Студенты говорят, что готовы шить теплые вещи и дальше, нужен только материал. И вот на днях петрозаводский техникум городского хозяйства привез в колледж большой отрез ткани для новых изделий. Новую партию толстовок обещают сшить в начале нового года».
 
Кроме того, спикер регионального Заксобрания осмотрел и другие площадки, на которых студенты осваивают профессии, пообщался с начинающими поварами и посетил демонстрационный экзамен будущих парикмахеров.

«Радует, что молодые люди учатся в уютных светлых помещениях на современном оборудовании и с использованием лучших расходных материалов. А самое главное, что применять свои знания и талант большинство их них готово в родной Карелии», - подчеркнул председатель карельского парламента.

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