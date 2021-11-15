Схема движения изменилась в поселке под Петрозаводском

В поселке Шуя установлены новые знаки приоритета, сообщили в Минтрансе Карелии.

С 10 января внесено изменение в схему приоритетного проезда перекрестка улиц Советской и Садовой в поселке Шуя. Работы по замене знаков выполнены в целях оптимизации дорожного движения на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «Кола», км 435 - ст. Шуйская».

Ранее направление главной дороги шло со стороны трассы Р-21 «Кола». С сегодняшнего дня улица Советская стала главной в направлении станции Шуйская.

В Минтрансе республики просят водителей быть предельно внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске изменят режим работы светофоров на улице, где образуются огромные пробки.