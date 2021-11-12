В Петрозаводске изменят режим работы светофоров на улице, где образуются огромные пробки

Подрядчик скорректирует работу режимов светофоров на новом участке дороги улицы Куйбышева.

Открытая в конце декабря дорога по улице Михаила Иссерсона стала настоящей проблемой для автомобилистов Петрозаводска. Непродуманная работа светофоров на новом участке улицы Куйбышева привела к заторам со стороны площади Кирова и проспекта Ленина, выезд со стороны Еремеева также осложнен. Об этом сегодня, 10 января, говорили на планерном совещании в администрации города.

«Горожане в социальных сетях высказывают пожелание по изменению работы светофорных объектов на открытой улице Михаила Иссерсона, движение по которой было запущено 26 декабря. По информации заказчика, Управления автомобильных дорог, подрядной организацией разработан новый проект работы светофоров. Работы по корректировке режимов должны проводиться сегодня», — рассказала начальник пресс-службы мэрии Анники Сильченко.

Ранее сообщалось, завершение в Петрозаводске строительства автодороги, связывающей улицу Куйбышева с набережной Варкауса, привело к изменению схемы движения транспорта и работы светофоров.