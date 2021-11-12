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Отключенные после строительства дороги светофоры в Петрозаводске заработали по новой схеме

Новости. Общество
09:10, 30 Декабря 2021
фото: © Столица на Онего

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Завершение в Петрозаводске строительства автодороги, связывающей улицу Куйбышева с набережной Варкауса, привело к изменению схемы движения транспорта и работы светофоров.

Как сообщили в министерстве транспорта Карелии, изменился режим работы светофоров на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Куйбышева.

Как сообщалось ранее, в ходе реконструкции улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса построены мост через реку Неглинка и развязка на стыке улиц Ленинградской, Кирова и набережной Варкауса.

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