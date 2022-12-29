Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска 31 декабря

В Госавтоинспекции Петрозаводска предупредили об изменении схемы движения в самом центре города.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 31 декабря в 16.00 вечера в центре карельской столицы изменится схема движения транспорта.

Будет запрещён проезд на проспекте Карла Маркса вдоль площади Кирова на участке между улицами Пушкинской и Куйбышева — там будет организована пешеходная зона. Запрет будет действовать до 8.00 утра 1 января.

Также на время работы рождественской ярмарки продолжит действовать запрет въезда на площадь Кирова с улицы «Правды» и проспекта Карла Маркса.

Как сообщили в Госавтоинспекции, ограничения связаны с обеспечением безопасности жителей и гостей Петрозаводска.