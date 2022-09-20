Схема движения в двух районах Петрозаводска изменится в конце октября

Речь идет о Кукковке и Октябрьском районе столицы Карелии.
С 27 октября в Петрозаводске изменится схема движения транспорта. На Октябрьском проспекте между Ленинградской улицей и Ёлочным проездом по чётной стороне вдоль дома № 2 запретят останавливаться. Такое же ограничение, но только для большегрузного транспорта, введут на участке Комсомольского проспекта между улицей Энтузиастов и въездом на автостоянку гипермаркета.
Кроме того, на Кукковке изменится направление движения по полосам на пересечении улиц Лыжной и Ровио. Теперь при выезде с с левой полосы улицы Ровио на Лыжную разрешат поворачивать исключительно налево, с правой – можно следовать прямо и направо.
Нововведения призваны повысить пропускную способность перекрестка, говорится в пресс-релизе администрации столицы Карелии.
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