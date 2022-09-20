Схема движения в двух районах Петрозаводска изменится в конце октября

Речь идет о Кукковке и Октябрьском районе столицы Карелии.

С 27 октября в Петрозаводске изменится схема движения транспорта. На Октябрьском проспекте между Ленинградской улицей и Ёлочным проездом по чётной стороне вдоль дома № 2 запретят останавливаться. Такое же ограничение, но только для большегрузного транспорта, введут на участке Комсомольского проспекта между улицей Энтузиастов и въездом на автостоянку гипермаркета.

Кроме того, на Кукковке изменится направление движения по полосам на пересечении улиц Лыжной и Ровио. Теперь при выезде с с левой полосы улицы Ровио на Лыжную разрешат поворачивать исключительно налево, с правой – можно следовать прямо и направо.



Нововведения призваны повысить пропускную способность перекрестка, говорится в пресс-релизе администрации столицы Карелии.