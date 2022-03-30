Схему движения транспорта на проспекте Петрозаводска изменят ради инвалидов

В апреле в Петрозаводске изменится схема движения транспорта в Октябрьском районе.

С 24 апреля изменится схема движения транспорта в Октябрьском районе Петрозаводска. На чётной стороне одноименного проспекта в районе пересечения с улицей Лисицыной будет запрещена остановка транспорта. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Парковка возле Городской детской поликлиники № 1 будет доступна только для инвалидов. Нововведения призваны облегчить получение медицинской помощи в учреждении здравоохранения для указанной категории граждан, пояснили в мэрии.