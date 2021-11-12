Шесть лет за решеткой рискует провести 18-летний житель Карелии, укравший 3 кружки

Ранее имевший проблемы с законом житель Олонецкого района забрался на чужую дачу и стащил посуду на сумму 430 рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 44-летний местный житель, сообщивший о том, что кто-то проник к нему в дачный дом и украл три кружки общей стоимостью 430 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее имевший проблемы с законом сельчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что совершил кражу, будучи сильно пьян. Украденной посудой молодой человек пользовался сам. Кружки стражи порядка изъяли и вернули законному владельцу.

По статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело. Учитывая, что имело место проникновение в чужое жилище, фигуранту может грозить до 6 лет лишения свободы.