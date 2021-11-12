890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Богатейшая женщина России обеднела за год на 3 млрд рублей 1
15.12.2021 20:30
Фотограф показал, что закатали под асфальт в квартале исторической застройки Петрозаводска 7
Сегодня 09:12
Школьный автобус едва не попал в ДТП в Карелии
15.12.2021 21:23
Ребенка в Петрозаводске сбил водитель без прав 1
15.12.2021 16:35

Шесть лет за решеткой рискует провести 18-летний житель Карелии, укравший 3 кружки

Новости. Криминал
10:37, 16 Декабря 2021
фото: © shutterstock.com

Новости партнеров

Ранее имевший проблемы с законом житель Олонецкого района забрался на чужую дачу и стащил посуду на сумму 430 рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 44-летний местный житель, сообщивший о том, что кто-то проник к нему в дачный дом и украл три кружки общей стоимостью 430 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее имевший проблемы с законом сельчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что совершил кражу, будучи сильно пьян. Украденной посудой молодой человек пользовался сам. Кружки стражи порядка изъяли и вернули законному владельцу.

По статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело. Учитывая, что имело место проникновение в чужое жилище, фигуранту может грозить до 6 лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Оффнутый протестун
2021-12-16 12:02:07
За мешок картошки, а другие миллиардами :)
кир
2021-12-16 12:18:25
Оффнутый протестун, ещё ранее, в советское время либерасты упивались произведением "Три мешка сорной пшеницы".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

15.12.2021 17:49
Обществоведение
Центр поморской культуры в музей, а поморский хор – в дом культуры
В парламенте Карелии спокойны за судьбу беломорских петроглифов и поморской культуры.
«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
15.12.2021 12:50
«Зеленую тропу» хотят залить асфальтобетоном 25
14.12.2021 15:09
«Помогать и погонять» 4
14.12.2021 14:55
Помнить о войне, чтобы был мир 
14.12.2021 13:22
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2021 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 17
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 21
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
Сегодня 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»