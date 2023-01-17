Шесть стран выступают против возвращения россиян на международные турниры

Шесть стран опубликовали декларацию против возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

Документ опубликован на портале Іnside the Games, пишет «Газета.ру».

Декларацию подписали министры спорта Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словакии и Польши. В ней говорится, что в настоящее время вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов находится на стадии обсуждения.

Представители вышеупомянутых стран заявили о необходимости «отстаивать позицию недопуска России и Белоруссии к участию в международных турнирах в любой форме».

«Благодаря нашему историческому опыту мы глубоко убеждены, что ослабление запрета, примененного год назад, было бы неправильным сигналом. Сейчас, как никогда, украинское спортивное сообщество заслуживает дальнейшей объединенной поддержки.

Мы с удивлением и возмущением получили заявление МОК от 25 января, в котором содержались положения, открывающие возможность российским и белорусским атлетам вернуться на международные спортивные арены, в том числе для участия в следующих Олимпийских играх.

Учитывая происходящее, мы считаем предложение МОК ужасным», — говорится в документе.

Издание напомнило, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Глава МОК Томас Бах призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.