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Шесть волков терроризируют жителей района в Карелии

Новости. Общество
14:53, 15 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Первые сигналы о выходе волков в населенные пункты поступили в этом году из Суоярвского района, сообщает Минприроды Карелии.

Сразу шесть хищников беспокоят местных жителей. Команда охотников, представитель отдела государственного охотничьего надзора Минприроды Иван Бердников и старший инспектор по Суоярвскому району Илья Макаров с понедельника, 11 января, организуют охоту на волков. Об этом сообщили в ведомстве, где сегодня состоялось первое заседание оперативного штаба по выходу диких животных в населенные пункты Карелии.

По словам председателя штаба, заместителя Министра природных ресурсов и экологии республики Павла Николаевского, в 2020 году поступило 90 обращений от местных жителей: 54 - о волках, 29 – о медведях, 7- об остальных. На все сигналы в ведомстве реагировали, организовывали охоту, в исключительных случаях, при наличии угрозы жизни и безопасности населения принимали решение о регулировании численности.

"Прошлый год был спокойнее предыдущих. Это связано с достаточной кормовой базой в лесах. Однако расслаблять не стоит, какая ситуация будет в этом году пока спрогнозировать сложно", - отметил замминистра.

В Минприроды Карелии убедительно просят местных жителей соблюдать правила при встрече с дикими животными. В случае появления хищников незамедлительно звонить по телефону оперативного дежурного 8-921-222-05-25.

Ранее работник Костомукшского ГОКа спасся от волка в кабине самосвала.

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