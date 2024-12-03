Шестнадцатилетняя петрозаводчанка ушла из дома 2 декабря и пропала

Полиция Петрозаводска ищет пропавшую на Кукковке девушку.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Наталью Викторовну П., 2008 года рождения. Девушка пропала ночью в понедельник, 2 декабря.

Как рассказали в МВД Карелии, юная петрозаводчанка в тот день около 00.30 ушла из дома на улице Сортавальской. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей девушки: на вид 16 лет, среднее телосложение, рост около 165 сантиметров.

На ней была черная куртка и черные кроссовки с белыми полосками

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей девушки или видел ее, полиция просит сообщить информацию по номерам телефонов: 8 999 528 3950 или 8 911 661 4677.