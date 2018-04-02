Шевяков стал заместителем министра Морозова

Бывший руководитель аппарата Законодательного собрания Карелии и экс-начальник управления экономики и инвестиционной политики мэрии Петрозаводска Андрей Шевяков назначен на должность заместителя министра образования республики.

Напомним, в октябре 2017 года "Столица на Онего" писала, что Шевяков возглавил управление правового, финансового обеспечения и организационной работы министерства.

Как стало известно, недавно Андрей Шевяков стал заместителем министра образования Александра Морозова.

Таким образом у министра стало три заместителя: Татьяна Васильева, Наталья Волкова и Андрей Шевяков.

Отметим, что в разные годы Андрей Шевяков был советником главы республики по экономическим вопросам, руководителем аппарата карельского парламента, заместителем председателя комитета по вопросам экономики - начальником управления экономики и инвестиционной политики мэрии Петрозаводска и др.