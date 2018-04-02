Шевяков стал заместителем министра Морозова

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Бывший руководитель аппарата Законодательного собрания Карелии и экс-начальник управления экономики и инвестиционной политики мэрии Петрозаводска Андрей Шевяков назначен на должность заместителя министра образования республики.
Напомним, в октябре 2017 года "Столица на Онего" писала, что Шевяков возглавил управление правового, финансового обеспечения и организационной работы министерства.
Как стало известно, недавно Андрей Шевяков стал заместителем министра образования Александра Морозова.
Таким образом у министра стало три заместителя: Татьяна Васильева, Наталья Волкова и Андрей Шевяков.
Отметим, что в разные годы Андрей Шевяков был советником главы республики по экономическим вопросам, руководителем аппарата карельского парламента, заместителем председателя комитета по вопросам экономики - начальником управления экономики и инвестиционной политики мэрии Петрозаводска и др.
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