Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 15 Января 2019
фото: Пресс-служба правительства Карелии

Школа в Нюхче закрыта не будет

Загрузка...

В правительстве Карелии сообщили о том, что не планируют закрывать школу в старинном селе Нюхча в рамках оптимизации учебных заведений.

"У правительства Карелии нет и не было планов по закрытию образовательного учреждения в поселке Нюхча. С учетом удаленности населенного пункта, власти региона не рассматривают вариант организации подвоза детей в Нюхотскую общеобразовательную школу", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее жительница села Нюхча Светлана Попова, воспитывающая пятерых детей, опубликовала петицию, в которой потребовала остановить оптимизацию сельских школ в Карелии. 

"Если нашу школу закроют, то наше поморское и историческое село, которому более 400 лет, умрет. Нас вынудят оставить наши работы и жилье, а ведь в нашей школе недавно был сделан капитальный ремонт, подключено электрическое отопление. Уже некоторые школы в селах и поселках Карелии закрыты. Жители Карелии, давайте отстоим право наших детей жить и учиться дома, не в казенных домах-интернатах!", - говорится в петиции, которую на момент подготовки данной публикации подписали 1139 человек.

Авторы петиции обращаются к министру просвещения России Ольге Васильевой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой с требованием остановить реорганизацию школ в селах.

Как заявляют в правительстве Карелии, в настоящий момент план проведения оптимизационных мероприятий не утвержден властью региона.

"Решения будут приниматься органами местного самоуправления после проведения консультаций с Министерством образования Карелии и с учетом мнения профильных общественных организаций. План будет рассчитан на 5-летний срок и будет учитывать не только демографическую, но социально-экономическую перспективу развития территорий", - отмечено в сообщении пресс-службы карельского правительства. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова
09.01.2019, 11:15
Дорогое китайское удовольствие
09.01.2019, 15:34
ФОТО: В ДТП на трассе в Карелии погиб водитель загоревшегося УАЗа

Аналитика

14.01.2019 12:12
Обществоведение
Церковный налог как индикатор религиозности общества 5
Готовы ли десятки миллионов православных россиян вывести свою церковь из "тени"?
Вот так полетали! 4
14.01.2019 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 21
09.01.2019 15:08
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»