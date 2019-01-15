Школа в Нюхче закрыта не будет

В правительстве Карелии сообщили о том, что не планируют закрывать школу в старинном селе Нюхча в рамках оптимизации учебных заведений.

"У правительства Карелии нет и не было планов по закрытию образовательного учреждения в поселке Нюхча. С учетом удаленности населенного пункта, власти региона не рассматривают вариант организации подвоза детей в Нюхотскую общеобразовательную школу", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее жительница села Нюхча Светлана Попова, воспитывающая пятерых детей, опубликовала петицию, в которой потребовала остановить оптимизацию сельских школ в Карелии.

"Если нашу школу закроют, то наше поморское и историческое село, которому более 400 лет, умрет. Нас вынудят оставить наши работы и жилье, а ведь в нашей школе недавно был сделан капитальный ремонт, подключено электрическое отопление. Уже некоторые школы в селах и поселках Карелии закрыты. Жители Карелии, давайте отстоим право наших детей жить и учиться дома, не в казенных домах-интернатах!", - говорится в петиции, которую на момент подготовки данной публикации подписали 1139 человек.

Авторы петиции обращаются к министру просвещения России Ольге Васильевой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой с требованием остановить реорганизацию школ в селах.

Как заявляют в правительстве Карелии, в настоящий момент план проведения оптимизационных мероприятий не утвержден властью региона.

"Решения будут приниматься органами местного самоуправления после проведения консультаций с Министерством образования Карелии и с учетом мнения профильных общественных организаций. План будет рассчитан на 5-летний срок и будет учитывать не только демографическую, но социально-экономическую перспективу развития территорий", - отмечено в сообщении пресс-службы карельского правительства.