Школьник из Карелии победил во всероссийском конкурсе

В конкурсе "Письмо на фронт" первое место занял учащийся Эссойльской школы Матвей Басин, сообщили в Минобразования Карелии.

В рамках проекта "ПатриУм" прошло более 40 конкурсов по разным гуманитарным направлениям. В одном из таких конкурсов победил школьник из Карелии.

Все финалисты получили приглашение на трехдневную онлайн-школу "ПатриУм", которая состоится 26-28 сентября. Участники летней школы примут участие в лекциях, мастер-классах и экскурсионной программе.

В завершение летней школы в Совете Федерации ФС РФ пройдет торжественная церемония награждения участников. Ребята получат награды от председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, куратора проекта "Одаренные дети" Лилии Гумеровой и руководителя интернет-портала Марины Волынкиной.