Школьник из Карелии стал лучшим юным чтецом России

Матвей Михайлов из Карелии занял второе место в конкурсе юных чтецов, прошедшем на Красной площади в Москве, сообщили в пресс-службе Фонда "Живая классика".

На Красной площади 2 июня состоялся суперфинал Конкурса юных чтецов "Живая классика", где экспертное жюри во главе с Натальей Варлей назвало победителей конкурса.



Традиционно выступление чтецов открыли барабанщики "Краш", которые устроили настоящее стомп-шоу. Ведущий этого года актер Михаил Полицеймако напомнил собравшимся, что ежегодно в проекте принимают участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России и 60 стран мира.



В результате сложного отбора второе место по количеству баллов получил Матвей Михайлов из Карелии с отрывком из рассказа Василия Шукшина "Верую!".





"Было приятно выступать перед таким звездным жюри, но всегда держишь в голове мысль, что они такие же люди, как и все", – рассказывает победитель Матвей Михайлов.



В этом году в состав жюри вошли: актер театра и кино Сергей Горобченко, писательница Марина Москвина, актеры Андрей Носков, Ксения Лаврова-Глинка, Елена Захарова, российский журналист, писатель, драматург Андрей Максимов. Жюри возглавила заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии, член Союза писателей России Наталья Варлей.