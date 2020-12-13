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Школьник заработал 48 миллионов рублей на видеоиграх

Новости. Общество
19:40, 14 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Жительница английского города Санбери-на-Темзе помогла сыну стать киберспортсменом и заработать 48,6 миллиона рублей на видеоиграх.

16-летний Бенджи Фиш начал заниматься видеоиграми в 15 лет, после того, как из-за травмы колена ему пришлось отказаться от спортивных амбиций. И теперь он — один из наиболее успешных игроков в Fortnite в мире. Юноша заработал более 500 тысяч фунтов (48,7 миллиона рублей), благодарит за это свою мать и утверждает, что обязан успехом именно ей, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание Daily Mail

Мать геймера Анна рассказала, что иногда Фиш тренируется по 12 часов в день у себя дома. У подростка есть частный преподаватель, и он ходит в спортзал, чтобы поддерживать спортивную форму.

Анна, у которой двое детей, работает тренером по киберспорту для молодых геймеров. Она хочет избавить видеоигры от стигмы, которую многие родители наложили на них. "Я думаю, нам нужно рассматривать геймеров как молодых актеров, которые часто находятся на домашнем обучении", – сказала она.

Анна считает, что киберспорт открывает подросткам множество возможностей для построения карьеры. "Только небольшой процент игроков становятся профессионалами, как и в футболе. Можно заняться менеджментом, организовывать трансляции или стать тренером", — подчеркнула она.

Фиш копит деньги на покупку дома для матери, но пока они не подобрали подходящее жилье. "Мы снимали дом после смерти отца. Он умер, когда мне было восемь месяцев. Будет хорошо, если я смогу помочь купить жилье", — заявил он.

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