Школьникам Карелии предлагают подарить в День знаний учителю "букет надежды"

В этом году благотворительную акцию уже поддержали ребята из школы поселка Мелиоративный.

Уже несколько лет ряд благотворительных организаций проводят акцию "Дети вместо цветов", сообщается в паблике "Благотворительный фонд имени Арины Тубис".

Идея акции появилась в 2014 году у московской учительницы Аси Штейн. Механика проста: по инициативе учителя вместо десятков дорогостоящих букетов на 1 сентября школьники дарят ему один букет от всего класса, а сэкономленные деньги направляют на помощь детям – подопечным благотворительных организаций.

В Карелии точно такую же акцию только под другим названием - "Букет надежды" проводит Фонд Арины Тубис. По словам организаторов, уже третий год подряд акция проходит успешно, находя отклики в сердцах учителей, родителей и школьников.

Весь сентябрь в паблике будут рассказывать о добрых классах Карелии.

"1 сентября выдалось на выходной день в этом году, но между тем ряд школ не изменили традиции, - сообщается в паблике фонда. - Школа поселка Мелиоративный в этом году присоединилась к акции "Букет Надежды". 2 "Б" класс совместно с родителями и классным руководителем Устиновой Анной Васильевной решили начать год с доброго дела и собрали 3,5 тыс. рублей. Спасибо большое за поддержку инициативы, добрые сердца и неравнодушное отношение".



Всем ребятам из школы в Мелиоративном организаторы пожелали интересной учебы, хороших оценок, крепкого здоровья и побольше веселых и улыбчивых дней.