Школьникам в Карелии раскроют "математическую формулу богатства"

Основы финансовой грамотности сегодня пытаются внедрить в образовательных учреждениях.

Похвальное начинание, раньше и такого не было. Однако, "дьявол как всегда кроется в деталях". На данный момент в России катастрофически не хватает квалифицированных кадров. Нельзя всерьез воспринимать учителя информатики или биологии, преподающего финграмотность.

К сожалению, и программы, одобренные Минфином и Минобром не дают четких, практически направленных знаний. Мало знать историю денег, надо пониматькак ими распоряжаться на пользу себе и своей семье. Многие, заканчивая учебные учреждения, не имеют представления о том, что такое деньги и финансы, и, как эти инструменты работают. И вступив во взрослую жизнь начинают уже на своем опыте, наступая на все имеющиеся грабли, приобретать какие-то навыки обращения с деньгами. Вспомним те же финансовые пирамиды. Большинство людей даже не задумываются о том, что финансовые решения они принимают каждый день, и, знать, что такое деньги, и, как они работают, они просто обязаны. На вопрос почему богатые богатеют, а бедные беднеют есть ответ!

Ликвидировать этот пробел можно, если ввести в школах обязательный предмет "финансовая грамотность", но пока это лишь факультативы с непрофильными специалистами, прошедшими переподготовку. Один из выходов – факультативные курсы, организованные профессиональными финансовыми консультантами, которые знают, о чем говорят не в теории, а на основании знаний о современной финансовой системе и своего личного богатого опыта.

В Карелии этим занимается "Школа финансовой грамотности "Финплан К", основанная независимым финансовым консультантом Михаилом Корякиным. До этого он сделал успешную карьеру в различных банках и инвестиционных компаниях Москвы от трейдера до генерального директора, но решил вернуться в родную Карелию и основать собственную Школу.

"Финплан К" проводит специальные курсы для учащихся школ и средних профессиональных образовательных учреждений, ВУЗов. По словам Михаила Корякина, когда он начинал вести такие курсы, познания учащихся в элементарных вопросах произвели на него удручающее впечатление.

- Читать-писать их учат, а про деньги либо не говорят, либо говорят совсем мало, - говорит основатель Школы. - Человек учится в школе, в дальнейшем получит профессию, пойдет работать и, соответственно будет получать зарплату, а что с не делать, не понимает! Можно, конечно, все потратить на потребление – перед друзьями похвастаться, маме подарок подарить. Но все-таки с младых ногтей надо понимать, что будущее – ближе, чем кажется, понимать, что правильное финансовое поведение поможет быстро сформировать достойный капитал, на который можно не только самому жить, обеспечивая все свои потребности, но и затем передать его детям. Это не сложно. И этому я учу на курсах.

Правильная постановка цели – основа финансовой грамотности. Этой теме посвящена значительная часть курса "Финплан К".

- "Хотелки" - это всего лишь "хотелки", а цели – это оцифрованный образ будущего, достижимого будущего, - поясняет Михаил Коряки. - Цели могут быть краткосрочными, если вы хотите, допустим, купить автомобиль через год, а могут быть долгосрочными – например, если вы хотите достойно жить на пенсии. Для разных целей – разные финансовые инструменты. И эти инструменты мы изучаем на курсах.

Руководитель Школы убежден, что усвоив базисные понятия, учащиеся курсов научатся переносить их на личную практику, после чего непременно заметят результат.

Знаний мало не бывает, также как и нельзя объять необъятное. Мир меняется. Чтобы не отстать от него можно заказать персональные консультации. Такую услугу тоже предлагает "Финаплан К".



"Если у тебя нет плана как стать богатым, значит, у тебя есть план, как стать бедным. Только ты об этом пока не знаешь" , - это изречение является слоганом Школы и одновременно формулирует ее главную цель – распространение знаний, финансовое просвещение.

- Самый частый вопрос, который мне задают учащиеся: "Как стать миллионером?", - говорит руководитель "Финплан К". - У каждого есть такой шанс, и есть масса примеров, когда к 35 годам человек, работая на обычной работе, получая обычную зарплату, имеет капитал, полностью закрывающий все его потребности на всю оставшуюся жизнь. Математическая формула богатства существует!

Но сила – не в деньгах, а в знаниях и навыках о том, как грамотно ими пользоваться. К сожалению, в школах этому не учат и даже не особо задумываются, как это важно. Но у многих школ есть меценаты, предприятия, которые над ними шефствуют. Это бизнесмены, которые не могут не понимать, что финансово грамотные школьники – это их будущие специалисты. Они могут сделать своим подшефным отличный подарок – оплатить для них такие курсы.

Подробнее о том, чему учат в "Школе финансовой грамотности "Финплан К", можно узнать на ее сайте, а также позвонив по телефону +7 921 229 38 93, или оправив письмо по электронной почте info5@finplank.ru.

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