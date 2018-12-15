Школьники из Карелии собрали космическую станцию и победили в международном конкурсе

Команда детского технопарка "Кванториум Сампо" стала абсолютным победителем в направлении "Космическая станция" на международном конкурсе детских инженерных команд ICET 2018.

Финальный этап международного конкурса проходил с 12 по 14 декабря в Санкт-Петербурге. В финале приняли участие 74 команды из 7 стран.

Команда детского технопарка "Кванториум Сампо", в составе которой были Никита и Николай Рулевы, а также Александр Софронов , под руководством наставников создала функционирующий макет космической станции.

Сообщается, что команда разработала непосредственно макет и продумала его электронную начинку. В макете обеспечивалась работа датчиков контроля за основными системами: поддержания давления, состава воздуха, температуры, влажности.

В Санкт-Петербурге в планетарии №1 проходил заключительный этап конкурса, где перед участниками стояла дополнительная техническая задача: необходимо было подготовить устройство к испытанию в агрессивной среде. Макеты космических станций должны были пережить погружение в воду, сохранив герметичность и функционирование всех систем, а также должны были управляться дистанционно. Космическая станция петрозаводских кванторианцев прошла испытания, сделав своих создателей абсолютными победителями. Школьники получили в подарок планшеты, а также роботехнические наборы "Лунная Одиссея".

Также, как сообщают в детском кванториуме, в рамках ICET 2018 проходил конкурс стартап-кейсов "Юный изобретатель". Команда "ITQPTZ" IT-квантума детского технопарка "Кванториум Сампо" в составе Арсения Дубровина и Владимира Сенюкова вошла в число победителей. Участники из Карелии награждены за проект обучения нейронной сети определению направления взгляда человека.

Кроме того, в декабре в Ярославле состоялся Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ". По итогам работы над производственным кейсом, предложенным портфельной компанией РОСНАНО "Лиотех", в рамках трека "Технологии материалов" единственным победителем в данной номинации стала представительница "Кванториума Сампо" Диана Мелихова.