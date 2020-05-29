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Школьников будут тестировать на наркотики с 13 лет

Новости. Общество
20:20, 29 Мая 2020
фото: © Getty Images
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Ученики в школах будут проходить психологическое тестирование на наркотики, начиная с 13 лет.

Такие обследования в школах проводятся и сейчас, но до недавнего времени "нижний порог" возраста детей не был четко обозначен. Приказ Минпросвещения с новой нормой уже подписан и зарегистрирован в Минюсте, пишет "Российская газета".

Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет, начиная с 7 класса", – говорится в документе.

Предусмотрено, что тест может проводиться в электронном виде.

При этом школа должна будет проводить его ежегодно. Для этого нужно собрать письменные согласия от учеников или их родителей, составить списки участников тестирования, утвердить расписание по кабинетам и классам. Если ребенку нет 15 лет, согласие дают родители. Если есть 15 – согласие дает он сам.

Согласно документу, тестирование содержит вопросы, "целью которых является определение вероятности вовлечения обучающихся в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ".

В новом приказе также подчеркивается: чтобы результаты были конфиденциальными, не допускается общение между участниками и свободное перемещение по аудитории во время тестирования. Каждый обучающийся имеет право в любое время отказаться. То есть для школ это мероприятие обязательное, а для учеников – добровольное.

Какими могут быть вопросы? Например, в некоторых регионах в анкетах прошлых лет встречались такие: "Если твои друзья попросят тебя попробовать какое-то вещество и скажут: "Или пробуешь, или мы не дружим" - ты попробуешь или нет?". А вот еще варианты вопросов из таких социально-психологических тестов (о них "РГ" рассказали сами ученики): "Любишь ли ты рисковать? Как часто ты плачешь? Какие у тебя отношения с друзьями? С родителями?"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-05-29 20:58:58
А депутатов на наркотики когда будут тестировать?
Неравнодушный
2020-05-29 20:58:10
Чего тут тестировать-то? Сначала пил, потом курил, потому что так делали более старшие.

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