Открыта запись на бесплатные занятия по иностранным языкам и развивающим программам для детей и подростков

Уроки по английскому, финскому, немецкому для школьников и обучающие встречи для малышей пройдут в центре города и на Древлянке.

Центр “Инициатива” приглашает детей и подростков познакомиться с педагогами английского, немецкого, финского языков, иностранными ассистентами из Англии и Италии, авторами новых творческих курсов. Открытые уроки пройдут с 10 по 13 сентября в центре Петрозаводска (пр. К. Маркса, 20) и в новом офисе на Древлянке (Лососинское шоссе 31, корп. 4).



- В этом году нам исполняется 15 лет, а поэтому дни знакомства будут проходить в необычном, праздничном формате. Педагоги иностранных языков готовят задания по теме “день рождения”, гостей ждут розыгрыши, подарки и встречи с авторами развивающих программам для малышей, - рассказывает руководитель учебного процесса Екатерина Астафьева.



Теперь в Центре "Инициатива" английский язык могут изучать малыши с 1 года. Новый курс "Mommy&me" - это постепенное погружение в иностранный язык в максимально комфортной обстановке, рядом с мамой. Для желающих развивать музыкальность у малыша открытые уроки проведёт Наталья Романенко: ребята будут изучать свое окружение при помощи звуков, музыкальных инструментов и веселых игр. На уроке Марины Самсуковой “Вместе с мамой” родители узнают, что такое сенсорная интеграция и как связаны эмоции и движения малыша.





У школьников появится отличная возможность выучить первые слова на финском, немецком и английском или посмотреть, как эксперты Центра готовят школьников к ЕГЭ/ОГЭ. Ассистировать преподавателям будут Джулия из Италии и Эмма из Великобритании. Педагоги расскажут об учебной программе и форматах занятий, а менеджеры Центра познакомят с расписанием. Заключить договор на обучение можно будет сразу после пробного урока.



С подробным расписанием бесплатных открытых уроков можно познакомиться на сайте Центра Инициатива или у сотрудников по телефону: 671883.

Количество мест ограничено.

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