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Школьников и студентов в Карелии будут тестировать для проверки их пристрастия к наркотикам

Новости. Общество
16:00, 10 Сентября 2021
фото: © Getty Images

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В школах, техникумах и вузах Карелии с 15 сентября начнется социально-психологическое тестирование учащихся, чтобы выявить среди них тех, кто употребляет наркотические средства и психотропные вещества.

Об этом говорится в приказе министра образования Карелии, согласно которому утвержден алгоритм тестирования.

Его будут проводить среди учеников, достигших 13-летнего возраста. Тем, кому не исполнилось 15 лет, потребуется письменное согласие родителей, а от остальных — личная расписка.

Организацию тестирования поручат специальным комиссиям, состоящим из трех работников учреждения образования.

Тесты для учащихся будут организованы в онлайн-режиме. Результаты передадут в региональный «Центр диагностики и консультирования», которые работает с детьми, нуждающимися в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

На основании полученных данных будут приниматься решения о целесообразности медицинских осмотров учащихся. Их результаты могут стать основанием для «мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в «группу риска», сказано в документе.

 

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