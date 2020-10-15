Школьников и студентов в Петрозаводске продолжают переводить на дистант из-за коронавируса

За сутки в столице Карелии 5 ученических классов и 7 студенческих групп отправили на карантин.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса переведены по одному классу в школе № 12, школе № 14, школе № 46, школе № 34 и лицее № 1 в Петрозаводске.

Кроме того, из-за COVID-19 на дистанте оказались 2 группы филиала Петербургского государственного университета путей сообщения, 1 группа Колледжа технологии и предпринимательства и 4 группы Карельского колледжа культуры и искусств.

Все классы школы в деревне Хийденсельга вернулись к очному обучению.

Ранее три школы в районе Карелии закрылись на карантин из-за коронавируса.