Три школы в районе Карелии закрылись на карантин из-за коронавируса

В Пудожском районе сразу три школы переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили в официальной группе правительства республики в "ВКонтакте", за минувшие сутки все классы в пудожских школах № 3 и № 2, а также в Центре психо-медико-социального сопровождения Пудожского района переведены на дистант из-за COVID-19.

Кроме того, на карантин закрылись один класс в школе посёлка Лоухи, один класс в петрозаводской школе № 33, по одному классу в школе № 48, лицее № 40, школе № 19 в Петрозаводске и один класс в школе посёлка Чална-1.

На дистанционное обучение перевели студентов группы Петрозаводского музыкального колледжа.

Закрылась на карантин и одна группа в детском саду № 4 в Кеми.

Напомним, накануне на дистанционное обучение перешли пять классов в учреждениях образования республики.