Школьники и студенты в Карелии продолжают уходить на "дистант" из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в учреждениях образования республики.

Как пишет руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте", за сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены один класс в кондопожской школе № 3, два класса Лицее №1 и один класс в школе №46 в Петрозаводске, один класс в пудожской школе №3, одна группа в Петрозаводском музыкальном колледже.

Ранее сообщалось, что в Карелии 28 классов отправили на карантин из-за коронавируса.