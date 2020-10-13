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Школьники и студенты в Карелии продолжают уходить на "дистант" из-за коронавируса

Новости. Общество
09:52, 14 Октября 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в учреждениях образования республики.

Как пишет руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте", за сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены один класс в кондопожской школе № 3, два класса Лицее №1 и один класс в школе №46 в Петрозаводске, один класс в пудожской школе №3, одна группа в Петрозаводском музыкальном колледже.

Ранее сообщалось, что в Карелии 28 классов отправили на карантин из-за коронавируса.

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