В Карелии 28 классов отправили на карантин из-за коронавируса

Классы, группы колледжей и детских садов продолжают закрываться на карантин по коронавирусной инфекции.

Как сообщается в официальном паблике правительства республики, на сегодняшний день 2 класса в костомукшской школе № 2, 5 классов в ихальской школе, 5 классов в лоухской школе, 1 класс в петрозаводская школе №26, 6 классов в рыборецкой школе, 3 класса в школе Чалны, 2 класса в пудожской школе № 3, 2 класса в сортавальской школе № 4, 1 класс в вешкельской школе и 1 класс в лахколампинской школе закрыты на карантин из-за выявленных учреждениях случаев коронавирусной инфекции.

Кроме того, на карантине из-за COVID-19 находятся по одной группе в детсаду № 23 в Сортавале и детсаду №4 в Кеми.

На дистант из-за коронавируса переведены 1 группа в Колледже технологии и предпринимательства, 1 группа в Карельском колледже культуры и искусств, 4 группы в Петрозаводском базовом медицинском колледже.

Вернулись к очному обучению 2 группы Петрозаводского базового медицинского колледжа и 1 класс школы поселка Чална.

Ранее в Петрозаводске целый детский сад отправили на карантин из-за коронавируса.