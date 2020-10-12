890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына 7
12.10.2020 19:40
Запрет для "наливаек" в Карелии ударил по добросовестному общепиту 4
12.10.2020 12:30
Стало известно состояние девочки, выпавшей с пятого этажа в Петрозаводске
12.10.2020 11:09
Житель Карелии ушел на работу и не вернулся 3
12.10.2020 10:21
Около 25 сотрудников БСМП Петрозаводска заразились коронавирусом 17
12.10.2020 16:41

В Карелии 28 классов отправили на карантин из-за коронавируса

Новости. Общество
09:20, 13 Октября 2020
фото: © Алексей Бородин/ТАСС
Загрузка...

Классы, группы колледжей и детских садов продолжают закрываться на карантин по коронавирусной инфекции.

Как сообщается в официальном паблике правительства республики, на сегодняшний день 2 класса в костомукшской школе № 2, 5 классов в ихальской школе, 5 классов в лоухской школе, 1 класс в петрозаводская школе №26, 6 классов в рыборецкой школе, 3 класса в школе Чалны, 2 класса в пудожской школе № 3, 2 класса в сортавальской школе № 4, 1 класс в вешкельской  школе и 1 класс в лахколампинской школе закрыты на карантин из-за выявленных учреждениях случаев коронавирусной инфекции.

Кроме того, на карантине из-за COVID-19 находятся по одной группе в детсаду № 23 в Сортавале и детсаду №4 в Кеми.

На дистант из-за коронавируса переведены 1 группа в Колледже технологии и предпринимательства, 1 группа в Карельском колледже культуры и искусств, 4 группы в Петрозаводском базовом медицинском колледже.

Вернулись к очному обучению 2 группы Петрозаводского базового медицинского колледжа и 1 класс школы поселка Чална.

Ранее в Петрозаводске целый детский сад отправили на карантин из-за коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
06.10.2020, 11:19
Подрядчиков, благоустраивающих лестничные спуски в Петрозаводске, вновь оштрафовали
09.10.2020, 12:43
Стало известно, что построят на месте бывшей школы после ее сноса в Петрозаводске

Аналитика

12.10.2020 14:36
Капитал
Доступный туризм для старшего поколения – это не только поездка на дачу 3
Карельским пенсионерам предлагают объединиться в клубы путешественников, чтобы посещать туристические достопримечательности республики и соседних регионов со скидкой.
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 5
09.10.2020 15:30
Как в Карелии делят транспортный пирог 1
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 9
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
Вся аналитика

Чтиво

09.10.2020 14:16
Личное мнение
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 2
Зачем все поселения Муезерского района Карелии хотят объединить в один муниципальный округ?
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»