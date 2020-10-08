В Петрозаводске целый детский сад отправили на карантин из-за коронавируса

Глава Карелии рассказал о новых случаях перевода ученических классов и дошкольников на карантин из-за коронавирусной инфекции.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о том, что из-за коронавируса на карантин полностью отправлен детский сад №11 в Петрозаводске.

На сайте дошкольного учреждения родителей предупредили: садик закрыт с 9 до 22 октября.

Кроме того, на дистанционное обучение выведены три класса. Дети переведены на дистант в школе №33, школе №46 и лицее №1 в Петрозаводске.

К очному формату обучения вернулись один класс в Заозерской школе, три класса в школе поселке Деревянка, один класс в кемской школе №1 и один класс в кондопожской школе №3.

Ранее школа в поселке Карелии закрылась на карантин по коронавирусу.