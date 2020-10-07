Школа в поселке Карелии закрылась на карантин по коронавирусу

Школы, классы, группы колледжей и детских садов продолжают в Карелии закрываться на карантин по коронавирусу.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

- вся школа в поселке Элисенваара,

- один класс в школе поселка Новая Вилга,

- один класс в школе села Рыбрека,

- один класс в школе поселка Идель.

Три группы в детском саду № 11 также выведены на карантин из-за коронавируса.

Также Парфенчиков отметил, что ученики школы в поселке Ляскеля, двух классов Ломоносовской гимназии и одного класса школы №39 в Петрозаводске вернулись к очному обучению.

Оперштаб республики сегодня сообщил, что за прошедшие сутки в Карелии от коронавируса скончался 53-летний мужчина, а 72 человека заразились COVID-19.

В результате общее число умерших на 7 октября составило 40 человек, заболевших – 4464, выздоровели – 3639 человек.

"Друзья, от короновируса умирают не только пожилые. Он не щадит и молодых, и людей среднего возраста. Тому подтверждение - еще один летальный исход, зарегистрированный в Карелии, - написал Артур Парфенчиков. - Приношу искренние соболезнования его родным. И обращаюсь ко всем жителям республики: берегите друг друга, не подвергайте риску заражения близких, соблюдайте меры противоэпидемической безопасности".