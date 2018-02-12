Школы и детские сады Карелии по-прежнему закрыты на карантин из-за ОРВИ

Гриппа в республике пока не обнаружено.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, в Карелии заболеваемость ОРВИ остается выше уровня эпидемического порога на 19%, (зарегистрировано 7059 случаев), Эпидпорог превышен среди детей до 6 лет. Среди всего населения по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 16,7%.

В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидемического порога на 12,9% (зарегистрирован 3581 случай), превышение отмечается в возрастной группе 3-6 лет. Среди всего населения по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 17%.

В детских организованных коллективах из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 23 классах десяти школ Петрозаводска (№№ 27, 17, 34, 5, 39, Академический лицей) и республики (Медвежьегорский, Пудожский, Питкярантский районы, Костомукша), а также в пяти группах четырех детских садов (Пудож, Медвежьегорский район, Питкяранта); полностью закрыты четыре детских сада (в п. Челмужи Медвежьегорского района, Шокша Прионежского района, Райконкоски Суоярвского района, в Питкяранте).

Выделены прочие респираторные вирусы: парагрипп, аденовирус, RS-вирус. Вирусов гриппа не выделено.