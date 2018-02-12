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Новости. Общество
18:00, 12 Февраля 2018

Школы и детские сады Карелии по-прежнему закрыты на карантин из-за ОРВИ

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Гриппа в республике пока не обнаружено.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, в Карелии заболеваемость ОРВИ остается выше уровня эпидемического порога на 19%, (зарегистрировано 7059 случаев), Эпидпорог превышен среди детей до 6 лет. Среди всего населения по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 16,7%.

В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидемического порога  на 12,9% (зарегистрирован 3581 случай), превышение отмечается в возрастной группе 3-6 лет. Среди всего населения по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 17%.

В детских организованных коллективах из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 23 классах десяти школ Петрозаводска (№№ 27, 17, 34, 5, 39, Академический лицей) и республики (Медвежьегорский, Пудожский, Питкярантский районы, Костомукша), а также в пяти группах четырех детских садов (Пудож, Медвежьегорский район, Питкяранта); полностью закрыты четыре детских сада (в п. Челмужи Медвежьегорского района, Шокша Прионежского района, Райконкоски Суоярвского района, в Питкяранте).

Выделены прочие респираторные вирусы: парагрипп, аденовирус, RS-вирус. Вирусов гриппа не выделено.

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Комментарии

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Павел Рыков
2018-02-12 19:04:20
Не только в Карелии, а еще, цитирую: "Подобная ситуация в Смоленской и Брянской областях. Ученики не ходят на занятия в нескольких школах Санкт-Петербурга. В Челябинске всего за неделю заболели ОРВИ больше 10 тыс. горожан, а в Свердловской области за такой же период насчитали – 30 тыс. заболевших. В Тюменской области ситуация с заболеваемостью выглядит немного по-другому, за неделю в регионе диагностировали заболеваемость у 13 тыс. человек. В основном это дети до 14 лет." (источник - https://azdorovia.ru/gripp-2018.html )
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