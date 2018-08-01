Школы Петрозаводска отремонтируют к сентябрю на 11,5 млн рублей

Образовательные учреждения Петрозаводска готовятся к новому учебному году, на их подготовку выделено 11,5 млн рублей, сообщает городская администрация.

Во вторник мэр Петрозаводска Ирина Мирошник побывала в школе №3 на Ключевой. Там ведутся работы по укреплению стен, ремонт спортзала и кровли. В школе №19 на Птицефабрике уже подготовлены учебные классы, продолжаются кровельные работы. Все объекты должны быть сданы до конца лета.

На подготовку муниципальных образовательных организаций к новому учебному году Администрацией направлены 11,5 млн рублей. В рамках выделенных средств проводится ремонт кровли в школах № 5, № 19, № 29, ремонтируются здания школы №3 и детского сада №38.

В школе №8 производится замена оконных блоков, а в школе №34 устанавливается ограждение территории и видеонаблюдение. В детских садах №№ 70, 110 и 115 ремонтируются системы водоснабжения, в том числе противопожарного водопровода, а в детсаду №54 - замена трубопровода розлива системы горячего водоснабжения.

В Державинском лицее и в детском саду №34 идет ремонт системы канализации, в детсаду № 117 - замена и установка терморегулятора учреждения, а в детсадах №№ 3, 34, 89 - замена приборов учета тепловой энергии.