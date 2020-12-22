Школы в Петрозаводске получили новое спортивное оборудование и инвентарь

Спортивная школа олимпийского резерва № 5 Петрозаводска в 2020 году приобрела новое оборудование и спортинвентарь для всех своих отделений в учреждениях образования города.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводска.

В средней школе № 39 смонтировали дополнительное спортивное оборудование для занятий физической культурой и спортом, предназначенное для развития силы, ловкости, координации движений у детей и подростков.

Лицей № 1, средние школы №№ 34, 36 и 39 получили борцовские ковры для занятий самбо.

В самой Школе олимпийского резерва появился борцовский ковер для самбо, тренажеры, спортивный инвентарь, тренировочное оружие, ковер и экипировка для ушу, боксерские перчатки, шлемы и груши, инвентарь для киокусинкай и тхэквондо, макивары, лапы, ракетки, футы, жилеты и многое другое.

Кроме того, в СШОР-5 проведена реконструкция зала для борьбы - там установлены настенные протекторы, новые тренажеры и борцовский ковер.