Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин подписал закон о праве экс-президентов становиться пожизненными сенаторами 13
22.12.2020 20:40
Количество министерств сократят в Карелии 21
22.12.2020 17:24
Жильцов, не пускающих строителей в квартиры для капремонта, надо наказывать, считает Парфенчиков 5
22.12.2020 11:41
Прокуратура запросила 4 года колонии для обвиняемого в коррупции зампредседателя Петросовета 21
22.12.2020 18:34
Больших козлов везут в Карелию 7
22.12.2020 13:40
Курьерская служба Почты России – быстрый и надежный способ передачи почтовых отправлений
22.12.2020 14:25
Дама обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
22.12.2020 19:40

Школы в Петрозаводске получили новое спортивное оборудование и инвентарь

Новости. Спорт
07:25, 23 Декабря 2020
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Спортивная школа олимпийского резерва № 5 Петрозаводска в 2020 году приобрела новое оборудование и спортинвентарь для всех своих отделений в учреждениях образования города.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводска.

В средней школе № 39 смонтировали дополнительное спортивное оборудование для занятий физической культурой и спортом, предназначенное для развития силы, ловкости, координации движений у детей и подростков.

Лицей № 1, средние школы №№ 34, 36 и 39 получили борцовские ковры для занятий самбо.  

В самой Школе олимпийского резерва появился борцовский ковер для самбо, тренажеры, спортивный инвентарь, тренировочное оружие, ковер и экипировка для ушу, боксерские перчатки, шлемы и груши, инвентарь для киокусинкай и тхэквондо,  макивары, лапы, ракетки, футы, жилеты и многое другое.

Кроме того, в СШОР-5 проведена реконструкция зала для борьбы - там установлены настенные протекторы, новые тренажеры и борцовский ковер.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

21.12.2020 15:22
Без политики
Скупой платит осложнениями
Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал, какова реальная цена лазерной коррекции зрения и к чему могут привести "дешевые" предложения.
"Вспомнить нечего, кроме горя и непомерного труда" 7
21.12.2020 11:15
Стильные зимние наряды в ТРЦ "Тетрис"
18.12.2020 15:20
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»