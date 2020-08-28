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Школы в районах Карелии не готовы к организации горячего питания учащихся

Новости. Общество
09:00, 29 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Прокуратура Карелии объявила предостережения о недопустимости нарушения закона директорам ряда школ в районах, где до сих пор не завершен ремонт пищеблоков.

Прокуратура республики провела проверку готовности школ региона к началу образовательного процесса, включая проверку готовности к организации горячего питания, сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что в ряде общеобразовательных организаций Муезерского и Лахденпохского районов в настоящее время ведутся ремонтные работы, в том числе, пищеблоков.

Поскольку на момент проверки имелись основания полагать, что ремонтные работы пищеблоков в Воломской, Лендерской и Муезерской средних школах Муезерского района, а также Куркиёкской и Элисенваарской средних школах Лахденпохского района не будут завершены до 1 сентября, то есть до начала учебного года, районными прокуратурами директорам указанных школ объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

Как считают в прокуратуре, нарушение установленных сроков ремонтных работ может создать предпосылки для несчастных случаев среди несовершеннолетних, нарушить их право на жизнь и здоровье, а также право на получение мер социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием.

Вопрос своевременного окончания ремонтных работ во всех общеобразовательных организациях республики находится на контроле прокуратуры республики, сообщили в ведомстве.

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