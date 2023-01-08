Шквалистый ветер угрожает шести районам Карелии

МЧС предупреждает об усилении ветра в юго-западных районах республики.
По информации Карельского Гидрометцентра, 9 января местами по юго-западным районам ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15-17 м/с. Порывы ветра сохранятся в течение суток 10 января.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский и Суоярвский районы.
В МЧС Карелии рекомендуют ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.
Ранее сообщалось, в Карелию идет оттепель.
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