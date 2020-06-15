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Шмаеник хочет обязать жителей частного сектора в Петрозаводске сделать "домики как у Андерсена"

Новости. Общество
14:37, 16 Июня 2020
фото: Яндекс. Карты
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Владельцы частных жилых домов в Петрозаводске должны привести их в порядок, а если у них нет на это денег, то отдать свое жилье под снос и новую застройку.

Такое мнение высказал руководитель известной в Карелии строительной компании "Сана" Анатолий Шмаеник на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике.

По словам Шмаеника, столица Карелии нуждается в программе реновации жилья, в результате которой можно будет застроить, в том числе, кварталы частной жилой застройки.

"Законодатели должны разработать механизм, что если у тебя частный дом находится в центре города, неважно, в городской черте или в деревне, он должен соответствовать всем требованиям. Собственник обязан нести бремя содержания своего имущества. И как в любой стране, ты видишь Данию или Бельгию, там как у Андерсена – этот домик покрашен, заборчик чистенький, зелень кругом и все есть. А у нас развалины, мужик в трусах в сапогах идет за водой, и это все в городе, который мы называем центром региона, Еврорегиона и историческим центром...Либо содержите, чтобы это было достойно и не стыдно, либо будьте добры, отдавайте и здесь будет застройка территории", - пояснил руководитель "Саны".

Что еще предлагает по этому поводу Анатолий Шмаеник, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Andrey+
2020-06-16 16:47:26
...я бы даже сказал - продавайте...
Борис
2020-06-16 16:16:42
Бред!
ПлачУ и ПлАчу
2020-06-16 16:14:11
Какая нелепая безграмотность! Позор! Она хоть видела домик Андерсена в Оденсе? Это лачуга в трущобах!
А требовать с людей, у которых украли даже нищенскую пенсию, имея МИЛЛИАРДЫ из бюджета страны, которые не могут потратить и решить проблему с аварийным жильем - это полный крах шмаеник. Стыдоба!
бармалей
2020-06-16 16:06:02
предлагаю сделать ремонт всех домов в Петрозаводске за счет депутата ЗС госпожи Шмаеник и компании ее супруга, В.Шмаеник, «Сана Реал Эстейт»
Штази
2020-06-16 15:43:07
Мало ли кому какой домик нравится или не нравится, это знаете ли дело вкуса и личных эстетических пристрастий. Утвердите муниципальный стандарт на основании действующих федеральных норм, и вот тогда пожалте вперёд с песнями к светлому капиталистическому будущему.
Сеня
2020-06-16 15:14:45
а он совсем оборзел?
Сеня
2020-06-16 15:13:02
ели Шмаеник своей зарплатой поделится, то без проблем. Эта ...... вообще вкурила
Ткачев
2020-06-16 15:02:54
Хе-хе-хе... "... либо будьте добры, ОТДАВАЙТЕ и здесь будет застройка территории". Капитализм, счастье, ... .(с) Эта дама готова заплатить ХОРОШИЕ деньги за ЧАСТНУЮ собственность? Она же за это в 91г страну грохнула. Она знает историю Марвина Химейера?
новый
2020-06-16 15:21:58
Ткачев, это не дама. Это мужик. Иногда полезно читать не только заголовки.
новый
2020-06-16 14:57:53
Согласен с Шмаеник. Только торопиться надо, пока мы здесь власть. А то либерастня со дня на день придет к власти и всех в Гаагу отправит. По судам затаскает, а таких как я даже без суда и следствия к стенке. :)
Kiss
2020-06-16 15:01:57
новый, а ты уже готовишься вовремя переобуться?
Серж
2020-06-16 14:55:22
Офигеть , денег нет иди и вешайся . Свои шкурные , у комерса , интересы прежде всего . Кому война , а кому и мать родная .
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