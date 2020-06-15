Шмаеник хочет обязать жителей частного сектора в Петрозаводске сделать "домики как у Андерсена"

Владельцы частных жилых домов в Петрозаводске должны привести их в порядок, а если у них нет на это денег, то отдать свое жилье под снос и новую застройку.

Такое мнение высказал руководитель известной в Карелии строительной компании "Сана" Анатолий Шмаеник на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике.

По словам Шмаеника, столица Карелии нуждается в программе реновации жилья, в результате которой можно будет застроить, в том числе, кварталы частной жилой застройки. "Законодатели должны разработать механизм, что если у тебя частный дом находится в центре города, неважно, в городской черте или в деревне, он должен соответствовать всем требованиям. Собственник обязан нести бремя содержания своего имущества. И как в любой стране, ты видишь Данию или Бельгию, там как у Андерсена – этот домик покрашен, заборчик чистенький, зелень кругом и все есть. А у нас развалины, мужик в трусах в сапогах идет за водой, и это все в городе, который мы называем центром региона, Еврорегиона и историческим центром...Либо содержите, чтобы это было достойно и не стыдно, либо будьте добры, отдавайте и здесь будет застройка территории", - пояснил руководитель "Саны". Что еще предлагает по этому поводу Анатолий Шмаеник, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".