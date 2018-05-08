Шнуров написал новое стихотворение о Путине

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На этот раз обошлось без мата.
Музыкант Сергей Шнуров, иногда пишущий стихи на злободневные темы, посвятил уже второе свое стихотворение Владимиру Путину, рассказывает uznayvse.ru.
Текст стихотворения, приуроченного к инаугурации Путина, лидер группы "Ленинград" опубликовал в своем инстаграме. Полностью он выглядит так:
Вы не видели где Вова?
Вышел? Нет, как раз пришел!
Вова к нам вернулся снова,
Чтобы было хорошо!
Без него никак не можно!
Это факты, а не лесть!
Вкус теряется пирожных,
Если без него их съесть.
Всех изданий заголовки,
Затрубят на зависть Басте:
"Если где-то нету Вовки,
Там случается несчастье!".
Посмотрел на нас всех строго.
Вспыхнул свет паникадил.
Он вернулся! Слава Богу!
А точней – не уходил.
Предыдущий стих о Владимире Путине Шнуров опубликовал в октябре прошлого года, когда стартовала избирательная кампания президента. Стихотворение содержит мат, а потому приводить его здесь мы не будем. Отметим только: в том произведении Шнуров с сожалением подчеркнул, что Путин не может жить как обычный человек. Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Путин вообще часто вдохновляет Шнурова. Одна из песен в новом альбоме "Ленинграда" тоже посвящена фигуре президента.
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