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Новости. Общество
19:10, 08 Мая 2018

Шнуров написал новое стихотворение о Путине

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На этот раз обошлось без мата.

Музыкант Сергей Шнуров, иногда пишущий стихи на злободневные темы, посвятил уже второе свое стихотворение Владимиру Путину, рассказывает uznayvse.ru.

Текст стихотворения, приуроченного к инаугурации Путина, лидер группы "Ленинград" опубликовал в своем инстаграме. Полностью он выглядит так:

Вы не видели где Вова?

Вышел? Нет, как раз пришел!

Вова к нам вернулся снова,

Чтобы было хорошо!

Без него никак не можно!

Это факты, а не лесть!

Вкус теряется пирожных,

Если без него их съесть.

Всех изданий заголовки,

Затрубят на зависть Басте:

"Если где-то нету Вовки,

Там случается несчастье!".

Посмотрел на нас всех строго.

Вспыхнул свет паникадил.

Он вернулся! Слава Богу!

А точней – не уходил. 

Предыдущий стих о Владимире Путине Шнуров опубликовал в октябре прошлого года, когда стартовала избирательная кампания президента. Стихотворение содержит мат, а потому приводить его здесь мы не будем. Отметим только: в том произведении Шнуров с сожалением подчеркнул, что Путин не может жить как обычный человек. Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Путин вообще часто вдохновляет Шнурова. Одна из песен в новом альбоме "Ленинграда" тоже посвящена фигуре президента.

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