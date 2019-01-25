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Новости. Общество
19:40, 25 Января 2019
фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Шнуров пообещал разбить лицо чемпионке мира по боксу

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Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение. На этот раз музыкант посмеялся над вызовом на боксерский бой.

Фируза Шарипова, чемпионка мира по боксу, вызвала Сергея на бой после того, как он оскорбил ее подругу Анастасию Волочкову. Певец высмеял шпагаты балерины и предположил, что основой ее успеха стали вызывающие позы.

Рок-музыкант пригрозил разбить Шариповой лицо, пишет Cosmopolitan.

"Но теперь сложился класс дворяне, 
Судя по тому, кругом дуэли. 
Я спрошу от смелости, по пьяни, –
Вы чего, совсем там ***? 
В романтическую впали эру? 
Вам салонов да приёмов мало? "Ой, мой шер, пожалуйте к барьеру, 
Я вам разобью ваше *** лицо".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Игорь Григорьев
2019-01-25 20:00:01
Лемешева мы еще слыхали.
Не орал, а пел. Вот это голос!
Ездили певцы на фестивали,
Без подпевки пели, пели соло.

Да, хрипел Высоцкий при генсеках.
Но, зато сколь в песне сути было,
Что в душе будила человека.
Тут, как будто в зад воткнули шило.

После – пьяный царь, его дворяне
Пробудили тут иные песни.
Обалдели видно россияне,
Шнур орет – слыхать его на Пресне.

Что ни слово – толи из помойки?
Душу уж ничто не беспокоит.
Вот такая вышла перестройка,
И таким гордится кто-то строем?!..
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