Шнуров пообещал разбить лицо чемпионке мира по боксу

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение. На этот раз музыкант посмеялся над вызовом на боксерский бой.

Фируза Шарипова, чемпионка мира по боксу, вызвала Сергея на бой после того, как он оскорбил ее подругу Анастасию Волочкову. Певец высмеял шпагаты балерины и предположил, что основой ее успеха стали вызывающие позы.

Рок-музыкант пригрозил разбить Шариповой лицо, пишет Cosmopolitan.

"Но теперь сложился класс дворяне,

Судя по тому, кругом дуэли.

Я спрошу от смелости, по пьяни, –

Вы чего, совсем там ***?

В романтическую впали эру?

Вам салонов да приёмов мало? "Ой, мой шер, пожалуйте к барьеру,

Я вам разобью ваше *** лицо".