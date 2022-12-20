Шойгу: «Армейский корпус создадут в Карелии»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах создания новых воинских подразделений.

Россия планирует создать три новые дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ, пишет «Интерфакс».

«Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии», — сказал министр.

По словам Шойгу, семь российских мотострелковых бригад будут усилены до уровня дивизий.

«Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте», — сказал Шойгу.

Кроме того министр заявил, что на северо-западе России необходимо создать группировку войск с учетом расширения НАТО и наращивания потенциала стран Альянса, а также Московский и Ленинградский военные округа.