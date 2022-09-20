Шойгу распорядился объяснить военкоматам, кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу ВС России довести до военных комиссаров разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

По словам министра, отсрочки в первую очередь касаются тех, кто учится по очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего образования в «государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые», цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Шойгу также обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения разъяснений в военкоматы по предоставлению отсрочек гражданам, имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, или трех детей, один из которых инвалид.

Как сообщает газета «Взгляд», кроме того, Шойгу заявил, что солдаты срочной службы, заканчивающие службу в ходе осеннего призыва, вернутся по домам, а новые призывники отправятся служить в подразделениях, не задействованных в СВО. В данный момент более 200 тыс. человек прибыли в российские Вооруженные силы.