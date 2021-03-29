Шокирующая находка: жители поселка в Карелии обнаружили мешок с останками животных (ФОТО)

Полиция обещает провести проверку по факту публикации в соцсети снимков, на которых изображены выброшенные на обочину дороги останки животных.

Жители Муезерского района обнаружили трупы животных, выброшенные на обочину одной из дорог. Часть останков находилась в мешке. Там же были найдены и тела мертвых собак. Об этом информирует паблик ""Подслушано" в Муезерском".

"Прям у посёлка, у дороги валяются чьи-то останки. И понятно, что это сделали люди, так как останки в мешке и рядом валяется. Но это не привада на волков. Это варварство, это ужас. Стая ворон поедает все это. Они гнилые, фуууу, это ужас", - написал автор поста.

В МВД "Столице на Онего" рассказали, что в местную полицию не поступало обращений от граждан о найденных останках животных. Однако сотрудники правоохранительных органов выявили эту информацию в Сети. В полиции пообещали провести проверку.

Ранее сообщалось, как предприятие в Карелии поймали при попытке спрятать трупы животных в землю.