Штамм «дельта» может оказаться последним вариантом коронавируса

Эксперт РАН Евгений Кунин полагает, что штамм «дельта» может оказаться последним вариантом нового коронавируса.

Доминирующий в настоящее время в мире штамм COVID-19 «дельта» является своеобразным плато развития нового коронавируса и вполне может оказаться его последним вариантом, считает член Национальной академии наук США, Academia Europaea, иностранный член РАН, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин. Об этом информирует РИА Новости.

«Вариант „дельта“ доминирует уже какое-то время, около двух месяцев, и несомненно представляет собой островок устойчивости. Другой вопрос — это островок, который сменится другим или это финальный остров? Надо понимать, что адаптивный ландшафт любого организма, вируса в том числе, очень сложен. В нем много разных пиков и вариантов. Тем не менее, чем выше вирус поднимается в этом ландшафте, чем более он адаптирован в популяции хозяина, тем труднее подниматься выше… Путей прохода к более высокой трансмиссивности и более высокой патогенности уже гораздо меньше», — сказал ученый журналистам по видеосвязи на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.

Кунин пояснил, что в условиях вакцинации населения от коронавируса, на первый план выходит способность вируса пробивать сформированную иммунную защиту, однако появление таких вариантов также связано с определенными сложностями — вирусу трудно сохранять высокую способность связываться с рецепторами и одновременно «убегать» от антител.

«Совмещать это сложно, и шансы этого варианта „дельта“ дать мутации, убегающие от антител, не очень велики… Не хочу сказать, что есть основания для оптимизма и какой-либо уверенности в том, что вариант „дельта“ — вершина эволюции этого вируса, но возможно представить такую ситуацию, что в горном ландшафте, отражающем патогенность этих вирусов, вирус забрался на некое плато, и для того, чтобы попасть на другие, более высокие, нужно пересечь широкие долины. Этого может никогда не произойти…» — сказал биолог.

Он признал: уверенности в том, что вирус не перейдет на новый уровень развития, нет, однако вышеназванные факторы говорят о том, что ситуация не столь плоха.

«Может возникнуть новый вариант и „дельты“, может возникнуть какой-то другой, который „выскочит из-за спины“. Все эти варианты существуют, но для полной мрачности тоже нет оснований. Вполне возможно, что этот вариант („дельта“ — ред.) на практике последний», — добавил Кунин.