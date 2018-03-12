Штат мэрии Петрозаводска в 2017 году сократился на 16 человек

В администрации Петрозаводска сообщили о числе сокращенных работников в 2017 году.

По состоянию на 31 декабря 2017 года штатная численность администрации составляла 263 единицы. Для сравнения: в аналогичный период 2016 года в мэрии числилось 279 работников.

Таким образом, в прошлом году штат администрации Петрозаводска был сокращен на 16 человек (5,7%). Об этом сообщается в отчете мэра города Ирины Мирошник.

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