Сильные дожди и ветры обрушатся на Карелию днем 17 сентября

В ЕДДС предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы предупредила о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Как сообщили в ЕДДС со ссылкой на информацию республиканского Гидрометцентра, днем в воскресенье, 17 сентября, в Карелии местами ожидаются сильные дожди.

Днем 17 сентября с сохранением в течение ночи 18 сентября местами по южным и центральным районам Карелии ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск, сообщили в ЕДДС.