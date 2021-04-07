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Штормовой ветер вновь обрушится на Карелию

Новости. Общество
14:21, 08 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Макс Ветров
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МЧС Карелии предупреждает об усилении ветра в пятницу до 18 м/с.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 9 апреля местами по республике ожидается усиление юго-западного, южного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все городские округа и районы республики.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям республики:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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Комментарии

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бюджет
2021-04-08 15:24:04
Нам же сказали, что каких то печенегов пережили....А ветер..... А кто такие печенеги, и как мы их пережили?
Гость
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