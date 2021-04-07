Штормовой ветер вновь обрушится на Карелию

МЧС Карелии предупреждает об усилении ветра в пятницу до 18 м/с.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 9 апреля местами по республике ожидается усиление юго-западного, южного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все городские округа и районы республики.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям республики:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.