Штрафы для уклонистов от армии предложили увеличить в шесть раз

Об это сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно – в шесть раз", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".



Штрафы будут касаться, например, тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы. Сейчас минимальный штраф составляет 500 рублей, пишет издание "РИА Новости".



Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается – с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.



Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.



