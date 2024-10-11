Штрихкод осенней Карелии запечатлел известный фотограф республики

Жители Карелии сохраняют для себя потрясающе красивый кадр, сделанный Игорем Подгорным.

Известный фотограф Карелии Игорь Подгорный поймал в объектив камеры удивительно красивый природный пейзаж.

Фотографию мастер разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Природа Карелии потрясающая, уникальная, удивительная и восхитительная в любое время года. Неповторимое сочетание красок и величественная естественность пейзажа добавляют шарма любому запечатленному на фото или видео моменту.

Чарующая красота нашей природы пленяет ценителей и не оставляет равнодушным любого, кто способен замечать прекрасное.

Вот и подписчики карельского фотографа сохраняют очередной фотошедевр мастера в свой профиль и в качестве заставки страницы в соцсети — об этом жители республики сообщили под постом Игоря Подгорного.

Сам автор фото сопроводил свою публикацию кратким комментарием.

«Октябрь в Карелии», — отметил фотохудожник и добавил уникальный кадр в коллекцию осенних штрихкодов.

А ведь и правда — чем не штрихкод Карелии…