Шуфутинский показал молодую возлюбленную (ФОТО)

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Михаил Шуфутинский появился на мероприятии вместе с 42-летней избранницей Светланой Уразовой.
Певец и танцовщица его шоу-балета "Атаман" не спускали друг с друга влюбленных глаз, пишет Cosmopolitan.
Четыре года назад музыкант стал вдовцом. Его жена Маргарита, с которой он прожил 40 лет, ушла из жизни. У пары осталось двое сыновей и семеро внуков. Старший сын певца живет в России, а младший – в Америке.
После смерти супруги Шуфутинский вернулся в Россию, хотя до этого долгие годы жил на две страны и много времени проводил в США. Одной из причин возвращения на родину и стала Светлана.
Ради Светланы шансонье похудел на 30 килограммов. Этой осенью певец записал неожиданный дуэт с рэпером ST.
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