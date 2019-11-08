Шуфутинский показал молодую возлюбленную (ФОТО)

Михаил Шуфутинский появился на мероприятии вместе с 42-летней избранницей Светланой Уразовой.

Певец и танцовщица его шоу-балета "Атаман" не спускали друг с друга влюбленных глаз, пишет Cosmopolitan.

Четыре года назад музыкант стал вдовцом. Его жена Маргарита, с которой он прожил 40 лет, ушла из жизни. У пары осталось двое сыновей и семеро внуков. Старший сын певца живет в России, а младший – в Америке.

После смерти супруги Шуфутинский вернулся в Россию, хотя до этого долгие годы жил на две страны и много времени проводил в США. Одной из причин возвращения на родину и стала Светлана.

Ради Светланы шансонье похудел на 30 килограммов. Этой осенью певец записал неожиданный дуэт с рэпером ST.