Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми женщинами в мире

Актер Арнольд Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины.

Актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, и отметил их ум и одаренность, передает корреспондент РИА Новости.

"Это выражение очень справедливое, оно неслучайно", — сказал актер на Sinergy Global Forum в Петербурге.

При этом он призвал не описывать женщину только с позиции ее красоты, поскольку это "будет слишком коротко, неправдоподобно и односторонне".